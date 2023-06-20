Sakarya'da heyelan; köy yolu kapandı

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Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle su taşkınları meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşilköy ile Kurudere Mahallesi arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor. Sağanak sebebiyle ilçede su taşkınları meydana geldi. Yeşilköy'de ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışlar sebebiyle Yeşilköy ile Kurudere Mahallesi arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Heyelan sebebiyle köydeki fındık bahçeleri de zarar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-06-20 15:26:21



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