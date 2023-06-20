Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı



İsa ÇİÇEK-Levent KIZILASLAN/SAKARYA,(DHA)SAKARYA merkezde ve 5 ilçede polisin yasa dışı silah atölyelerine düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, mühimmat ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri Sakarya'da ortak operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Sakarya merkez ile Adapazarı, Erenler, Sapanca, Geyve ve Taraklı ilçelerindeki yasa dışı silah imalathanesine çevrilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda, 50 adet ruhsatsız tabanca ve 433 adet tabanca mermisi, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet tüfek mermisi ile yasa dışı silah ve mühimmat satışından elde edildiği tespit edilen 248 bin 950 TL, 1 adet balistik yelek, 3 adet hücum yeleği, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK-Levent KIZILASLAN

2023-06-20 15:35:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.