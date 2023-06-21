Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya,(DHA)SAKARYA'da, dün makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç(59), belediye binasının bahçesinde düzenlenen törenin ardından kılınan aile mezarlığında toprağa verildi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, dün saat 16.30 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Fevzi Kılıç için Erenler Belediyesi bahçesinde tören düzenlendi, helallik alındı. Törende Fevzi Kılıç´ın kızları babalarının, Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak ağladı. Törene Kılıç´ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen tören sonrasında Kılıç´ın cenazesi Tozlu Camii'ne götürüldü. Fevzi Kılıç'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler DHA

2023-06-21 18:02:02



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