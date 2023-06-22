4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası aranıyor

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, 4 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Huriye İş (75), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.
Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Huriye İş, 4 gün önce ailesiyle yaşadığı evden çıkıp, geri dönmedi. Daha önce de birçok kez evinden çıkıp 1-2 gün sonra döndüğü öğrenilen yakınları, Huriye İş´in hayatından endişe edip AFAD ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, bu sabah, erken saatlerde arama çalışması başlattı. Ormanda sürdürülen arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. İş´in komşusu Fadime Kurtuluş, "Biz ona kaybolmasın diye iş koşuyoruz, o bir bakmışsın aniden ortadan kayboluyor, bu sefer 4 gün oldu gelmedi" dedi.
Huriye İş'i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-06-22 15:53:27
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