Kayıp Alzheimer hastası, evinden 60 kilometre uzaklıkta bulundu



İsa ÇİÇEK /KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Huriye İş (75), evinden 60 kilometre uzaklıkta bulundu.

Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Huriye İş, 18 Haziran'da ailesiyle yaşadığı evden çıkıp, geri dönmedi. Daha önce de birçok kez evinden çıkıp 1-2 gün sonra döndüğü öğrenilen kadının yakınları, Huriye İş'in hayatından endişe edip dün AFAD ve jandarmaya haber verdi. Ekipler, dün sabah saatlerinde çalışması başlattı. Ormanda sürdürülen aramalarda iz takip köpekleri de kullanıldı. Huriye İş, dün gece, saat 23.30'da, evinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Adapazarı ilçesi Kuzey Terminali'nde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Huriye İş, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. İş, kontrollerinin ardından taburcu oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK

2023-06-23 17:21:15



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