Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mercan KELEŞ/ HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, ambulans bekleyen yaralıların güneşten korunması için battaniyelerle gölgelik yaptı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hendek Kalayık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı. Ambulansların, trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine geç ulaşınca, yaralılar, itfaiye ekiplerince çevreden bulunan battaniyelerle gölge yapılıp korundu. Yaralılar, Sakarya ve Hendek'ten gelen ambulanslarla Düzce'deki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan bayram trafiği yoğunluğuna kaza da eklenince trafik Ankara istikametinde durma noktasına geldi. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Ancak yoğunluk sebebiyle trafik yavaş şekilde ilerliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mertcan KELEŞ

2023-06-23 17:59:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.