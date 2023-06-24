Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Osman Şahin (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Karasu´nun Karapınar Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Şahin devrilen traktörün altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Osman Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin´in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-06-24 01:23:36
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