Otomobil, üst geçidin ayağında çarptı: 2 yaralı

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Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde KarasuAdapazarı karayolunun Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Ömür Kaya (30) yönetimindeki 54 AGH 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü Kaya ile otomobilde bulunan Ertuğrul Sakallı (32) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Ertuğrul Sakallı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-06-24 01:46:10



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