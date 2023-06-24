Bıçaklı kavgada göğsünden yaralandı, hastanede yaşamını yitirdi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, kavga ettiği İ.V. (49) tarafından göğsünden bıçaklanan Ercan Kaval (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan İ.V., yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Sapanca ilçesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Caddede, Ercan Kaval ile İ.V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.V., bıçakla Ercan Kaval'a saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Kaval, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaval, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan İ.V., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İ.V.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2023-06-24 12:37:15
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