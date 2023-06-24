Sakarya'da otoyolda ulaşım durma noktasına geldi

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SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk oluşunca, durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında yavaş ilerleyen trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, polis ekipleri güzergahlar üzerinde denetimlerini artırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez DHA

2023-06-24 15:34:10



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