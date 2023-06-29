Karasu, Kocaali ve Kaynarca´da denize girmek yasaklandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Sakarya´da olumsuz hava koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde tehlikeli olduğu gerekçesiyle denize girmek yasaklandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahillere gelenler denize giremedi. Plajlarda görevli cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2023-06-29 17:13:27



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