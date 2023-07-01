Alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra denizde boğulma tehlikesi geçirdi; durumu ağır

Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, alkol alıp uyuşturucu madde kullanan Ahmet Barış Ekinci (29), yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan Ekinci´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alıp uyuşturucu madde kullandıktan sonra denize giren Ahmet Barış Ekinci, boğulma tehlikesi geçirdi. Ekinci cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ekinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Barış Ekinci´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekinci'nin nişanlısı İrem S.'nin, nişanlısının alkol ve uyuşturucu madde kullanıp denize girdiğini söylediği öğrenildi. Ekinci´nin, ambulansa saldırıp dikiz aynasını kıran ve alkollü olduğu iddia edilen kardeşi ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-07-01 22:29:37
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