Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Köpeğin vurulma anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi. Bahçede direğe bağlı halde bulunan köpeğe eğlence merkezinin yanında bulunan başka bir mekanda çalışan Mustafa O., tabancayla ateş açtı. 14 kurşun isabet eden köpek öldü. Eğlence merkezi sahibi Mustafa O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-07-08 12:05:04