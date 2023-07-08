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        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 12:06
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

        Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Köpeğin vurulma anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi. Bahçede direğe bağlı halde bulunan köpeğe eğlence merkezinin yanında bulunan başka bir mekanda çalışan Mustafa O., tabancayla ateş açtı. 14 kurşun isabet eden köpek  öldü. Eğlence merkezi sahibi Mustafa O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-07-08 12:05:04

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