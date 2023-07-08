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        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 12:51
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü

        İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da etkili olan sağanağın ardından Çaybaşı Deresi taşarken, yollar ve ekili alanlar su altında kaldı.

        Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Kuvvetli yağmurla derelerin taşmasıyla, bazı mahalleler suyla kaplandı. Çaybaşı Deresi'nin taşmasıyla Erenler ve Çaybaşıyeniköy mahallelerinde yollar ve ekili alanlar suyla doldu. Taşkınlar nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile ahırlar su altında kaldı. Taşan dereler ekili alanlara da zarar verirken, DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları, dere yataklarında iş makineleriyle sürerken, yetkililer de taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

        2023-07-08 12:50:42

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