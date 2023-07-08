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        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:44
        Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)

        SALDIRDIĞI İÇİN VURMUŞ

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Mustafa O.´nun emniyetteki ifadesinde köpeği birg ün önce kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Köpeğin, Mustafa O.´ya doğru hamle yaptığı, onun da kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)Levent KIZILASLAN/SAKARYA,(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-07-08 13:43:50

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