Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü (2)

SALDIRDIĞI İÇİN VURMUŞ

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Mustafa O.´nun emniyetteki ifadesinde köpeği birg ün önce kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Köpeğin, Mustafa O.´ya doğru hamle yaptığı, onun da kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)Levent KIZILASLAN/SAKARYA,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-07-08 13:43:50