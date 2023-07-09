Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İsa ÇİÇEKLevent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da etkili olan sağanak sebebiyle Akyazı ilçesinde taşkınlar meydana gelirken, Karasu ilçesinde de plajlarda şezlong ve şemsiyeler dalgalara kapıldı.

Sakarya genelini etki altına alan sağanak yağmur, Akyazı ilçesinde de etkili oldu. İlçede dereler taştı; yüksek kesimlerde bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Devlet Su İşleri (DSİ) Sakarya Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ile birlikte yağmurdan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Karasu ilçesinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. İlçede sahil kıyısında bulunan 4 işletme dalgalar sebebiyle zarar gördü. İşletmelerin önünde bulunan şezlong ve şemsiyeler dalgalara kapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK-Levent KIZILASLAN

2023-07-09 19:21:37