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        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 01:11
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

        DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI

        Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen derenin taşması sonucu mahalle merkezi sular altında kaldı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-07-10 01:10:17

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