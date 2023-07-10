Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI
SAKARYA'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Su baskınlarından görüntüler
-İş makineleri
-Detaylar
Dosya adı: skryasel2
Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-07-10 06:14:15