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        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:26
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı

        İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Özgümüş, belediye başkanının makam odasında husumetlisi E.Ö. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında meydana geldi. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Özgümüş ile ticari husumet nedeniyle mahkemelik olduğu E.Ö., burada karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada E.Ö., tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Özgümüş, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgümüş'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan E.Ö.'yü de yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-07-10 14:25:26

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