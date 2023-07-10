Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:50
        Fabrikada solunum sıkıntısı yaşayan 15 işçi hastaneye kaldırıldı; sebep araştırılıyor

        ARİFİYE(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir elektrik fabrikasında çalışan 15 işçi, solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. İşçilerin tedavileri devam ederken, neden rahatsızlandıklarıyla ilgili fabrikada da çalışma başlatıldı. 

        Olay, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde bulunan 1´inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 15´i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki çeşitli hastanelere gitti. Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, işçilerin rahatsızlanmasının sebebini araştırıyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, hastanede tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye DHA

        2023-07-10 14:49:58

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırıya uğradı
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Eğlence merkezi önündeki Pitbull'u öldüren ile sahibi tutuklandı
        Eğlence merkezi önündeki Pitbull'u öldüren ile sahibi tutuklandı
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)
        Sakarya'da sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü (3)