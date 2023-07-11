Fabrikada, gazdan etkilenip hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi

ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir elektrik fabrikasında solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi. İşçilerin, temizlik malzemelerinin birbiriyle karıştırılmasıyla oluşan kimyasal gazdan etkilendiği ortaya çıktı.

Arifiye ilçesinde bulunan 1´inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elektrik fabrikasında, dün sabah saatlerinde çalışan işçilerden 15´i solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetiyle kentteki hastanelere gitti. Dün akşam saatlerinde hastaneye başvuran işçi sayısı 47'ye yükseldi. Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmada işçileri etkileyen maddenin, çamaşır suyu ve tuz ruhunun karışımından oluşan ve hızla buharlaşabilen bir gaz olduğu tespit edildi. İşçilerin temizlik malzemelerinin birbiriyle karıştırılmasıyla oluşan kimyasal gazdan etkilendiği ortaya çıktı. Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye DHA

2023-07-11 14:46:47