Sakarya´da, '515 çetesi'ne operasyon

SAKARYA,(DHA)SAKARYA´da, kendilerine `515 çetesi´ diyen ve video yayınlayan yabancı uyruklu 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye´nin farklı kentlerinde çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayan ve son olarak Sakarya´da ortaya çıkan yabancı uyrukluların `515 çetesi´ adını verdikleri grup, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çete üyelerinin Sakarya´da grup halinde giderken çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamalarının ardından, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2023-07-12 15:29:47