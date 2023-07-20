Sakarya'da kayıp sanılan kız için arama çalışması yapıldı

Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde göl kenarında görüldükten sonra kaybolduğu iddia edilen S.B. (17) isimli kız için dalgıç ekipleri arama yaptı. Kızın daha sonra Adapazarı ilçesinde bir arkadaşının yanında olduğu ve kaybolmadığı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Sapanca Gölü´ne arkadaşıyla birlikte vakit geçirmeye gelen S.B., bir süre sonra nereye gittiğini söylemeden arkadaşlarının yanından ayrıldı. S.B.'den haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan arkadaşları göle düşmüş olabileceğini düşünerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, dalgıç polisler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde ve çevresinde arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kayıp olduğu düşünülen kızın Adapazarı ilçesinde başka bir arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı. Ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. Sapanca Gölü çevresindeki bir evde bahçıvanlık yapan Yılmaz Dağdelen, "Ben buraya çalışmaya geliyorum. Geldiğimde polis ekipleri buradaydı. Bir kızın kayıp olduğu söylendi. Su altı dalgıçları geldi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri geldi. Sonrasında bulunduğu haberi alınınca ekipler olay yerinden ayrıldı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya Ahmet Cüneyt KULAK

2023-07-20 15:11:28