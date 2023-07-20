Evlat acısı yaşayan baba, 'organ' ve 'kök hücre' bağışı farkındalığı için 'pedal' çeviriyor

Ahmet Cüneyt KULAK/ SAKARYA, (DHA)ADANA'da, 10 yıl önce beyin tümörü nedeniyle 6 yaşındaki oğlunu kaybeden gazeteci Kemal Yücel (44), kök hücre ve organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için Çanakkale'den başlattığı bisiklet turu ile Sakarya'ya ulaştı. Yücel, 7 bin kilometrelik güzergahta bisiklet turunu, Düzce ve Zonguldak istikametiyle Karadeniz Bölgesi´ne, ardından DoğuGüneydoğu bölgesini gezerek Adana'da oğlunun mezarı başında, doğum günü olan 10 Ekim'de sonlandıracak.

Adana'da 10 yıl önce oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, 'Her Pedal Bir Umut Olsun' sloganıyla Çanakkale'den Adana'ya bisiklet turu başlattı. Yücel, 6 Temmuz'da başlattığı tur kapsamında Ege bölgesindeki illeri geçip Kocaeli'den sonra Sakarya'ya ulaştı. İl il gezip, 1583 kilometre yol katederek Sakarya'ya ulaşan Yücel, Düzce, Zonguldak ve Karadeniz illeri rotasını takip edip, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pedal çevirdikten sonra Adana'ya doğru hareket edecek. Yücel, farkındalık turunu, oğlunun doğum günü olan 10 Ekim'de, oğlunun Adana'da bulunan mezarı başında sonlandıracak.

'EVLADINI KAYBETMİŞ BİR BABA OLARAK, ÇOCUKLARIN HAYATINI KAYBETMESİNE TAHAMMÜL EDEMEDİM'

Oğlunun anılarını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak adına tura başladığını anlatan Kemal Yücel, "Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla bisikletimle Türkiye yollarındayım. Hastanelerde lösemi tedavisi gören lösemi hastası çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın hayatta kalabilmesi için de kök hücre nakline ihtiyaçları var. İnsanlar kök hücre bağışının çok zor, zahmetli ve acılı bir işlem olduğunu sanıyor. Bu yüzden de kök hücre donörü olmaktan ve kök hücre bağışı yapmaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. İnsanlar kök hücre bağışı yapmadığı süreçte de nakil bekleyen lösemi hastası çocuklarımız maalesef hayatını kaybediyor. Ben evladını kaybetmiş bir baba olarak, çocukların hayatını kaybetmesini tahammül edemedim, vicdanım el vermedi. Ben de 10 önce 2013 yılında 6 yaşındaki evladımı, beynindeki tümör sebebiyle kaybetmiştim. Oğlumun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi, yaşam verdi. Bir bunalım dönemi yaşadım ardından hayatımı çocuklara adadım. Yaşadığım evlat acısını, başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Tıpkı Utku´nun organlarının başka çocuklara umut olması gibi." dedi.

'DOĞUM GÜNÜNDE HEDİYEM, NAKİL BEKLEYEN ÇOCUKLARIN YAŞAMA UMUDU OLACAK'

İnsanların kök hücre bağışı konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Yücel, "İnsanların kök hücre bağışı konusunda bilinçlenmesi gerektiğine karar verdim. Çeşitli etkinlikler düzenledim. Bunun yeterli olmadığını düşünerek bisikletle şehir şehir Türkiye´yi gezmeye karar verdim. İlk olarak 2017 yılında Adanaİstanbul rotasını kullanmıştım. O rotada yaklaşık 2 bin 100 kilometre pedal çevirdim. Verilen kan örneklerinde 12 çocuğumuza kök hücre donörü bulmuştuk. Güzel ve motive edici bir haberdi benim için. Ardından her yıl bisiklet turlarımı düzenlemeye devam ettim. Bu yıl da Çanakkale´den turuma başladım. Ege Bölgesi´ni takiben Kocaeli ve ardından da bugün de Sakarya´ya geldim. Buradan da Düzce ve Zonguldak istikametiyle Karadeniz Bölgesi´ne oradan Doğu, Güneydoğu bölgesini gezerek oğlumun mezarında, bisiklet turumu Adana´da tamamlayacağım. Ona yaklaşan doğum gününde hediyem, nakil bekleyen çocukların yaşama umudu olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Ahmet Cüneyt KULAK

2023-07-20 18:35:00