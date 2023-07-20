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        Bungalov dolandırıcısından mağdurlara ses kaydı: Yedim parayı yok

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:26
        Bungalov dolandırıcısından mağdurlara ses kaydı: Yedim parayı yok

        İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in acente bilgilerini kullanarak açılan sosyal medya hesabı üzerinden, günlüğü 2 bin 500 liraya sahte bungalov tatili satarak dolandırıcılık yapan kişi, parasını isteyenlere Whatsapp'tan "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok" ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi. Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayetçi oldu.

        Son yıllarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı. Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu. Dolandırıcılar, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in sahibi olduğu turizm acentesinin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarasını ve acentesinin ismini kullanarak Instagram hesabı açtı. Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu. 85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı. Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı. Tatilciler, dolandırıcıların verdiği tarihlerde Sapanca'ya geldiklerinde böyle bir işletme olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı.

        'YEDİM PARAYI YOK'

        Dolandırılan kişilerin Whatsapp üzerinden ulaştığı dolandırıcı, "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok" ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi. Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayette bulundu.

        'TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR'

        Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, kendisine ait turizm acentesinin ismi ve TÜRSAB kayıt numarasının kullanıldığını ifade ederek, "Tatilciler mutlaka rezervasyon öncesi ödeme yapmadan mutlaka işletmenin TÜRSAB belgesini sorgulasın ve işletmenin sabit telefon numarasından arama yaparak teyit alsınlar. Telefonlarımız hiç susmuyor. Rezervasyon yaptırdığını iddia eden tatilciler ödeme sonrası bilgi almak için bizi arıyorlar. Arayanların sayısı sabahtan beri 100 kişiyi buldu." ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-07-20 19:25:14

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