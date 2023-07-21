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        Otomobil takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:32
        Otomobil takla attı; aynı aileden 4 kişi yaralandı

        İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada, aynı aileden 2´si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. Arifiye ilçesi yönüne giden 06 SE 795 plakalı otomobilin sürücüsü İlker Öztürk (36), yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobili fark edip, ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, Öztürk ile eşi Leyla (37), çocukları Başer Harun (9) ve Özgür Deniz Öztürk (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Polis, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-07-21 15:31:47

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