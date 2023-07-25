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        Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı: 8 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:40
        Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı: 8 yaralı

        İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne hafriyat kamyonunun çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Erhan Karagöz´ün (41) kullandığı 34 GUJ 400 plakalı Arap turistleri taşıyan tur midibüsüne, dönüş sırasında karşı yönden gelen Olgun Özgül (59) yönetimindeki 54 AHJ 386 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tur otobüsünün dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun, yavaşlamasına rağmen duramayarak otobüsün arka kısmına çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-07-25 15:39:52

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