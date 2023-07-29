Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da 4,5 kilo esrar ve 735 kök kenevir ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:57
        Sakarya'da 4,5 kilo esrar ve 735 kök kenevir ele geçirildi

        İsa ÇİÇEK/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 735 kök kenevir ve 4,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ferizli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda, 735 kök Hint keneviri ve 4,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan M.Ç. (29) ve İ.A. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli İsa ÇİÇEK

        2023-07-29 10:56:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Suda aşk
        Suda aşk
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!

        Benzer Haberler

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2 bin 665 öğrencisini mezun etti
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2 bin 665 öğrencisini mezun etti
        Sakarya'da ata tohumundan 1,5 kilogramlık domates yetiştirildi
        Sakarya'da ata tohumundan 1,5 kilogramlık domates yetiştirildi
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da trafikte tartıştıkları kişileri darbeden 4 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığınca aşure dağıtıldı
        Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığınca aşure dağıtıldı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı