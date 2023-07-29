Sakarya'da 4,5 kilo esrar ve 735 kök kenevir ele geçirildi

İsa ÇİÇEK/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 735 kök kenevir ve 4,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ferizli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Operasyonda, evde yapılan aramalarda, 735 kök Hint keneviri ve 4,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan M.Ç. (29) ve İ.A. (28) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli İsa ÇİÇEK

2023-07-29 10:56:13