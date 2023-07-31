Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayıp zihinsel engelli kadın, ormanda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:41
        Kayıp zihinsel engelli kadın, ormanda bulundu

        İsa ÇİÇEK/KARASU(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Aynur Aydoğan (35), ekiplerin çalışması ile ormanda bulundu.

        Kurudere Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Aynur Aydoğan, dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Durumdan endişelenen yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve arama-kurtarma dernekleri, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, ormanda çalışma yürüttü. Aydoğan, dün akşam saatlerinde ormanda bulundu. Durumu iyi olan kadın, ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK

        2023-07-31 10:40:06

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "34. Acelle Yaylası Kadırga Şenliği" gerçekleştirildi
        Sakarya'da "34. Acelle Yaylası Kadırga Şenliği" gerçekleştirildi
        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Sakarya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya yılın ilk yarısını yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı
        Sakarya'da Çilek Üretim Merkezi'nde hasat başladı
        Sakarya'da tarım aracıyla çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sakarya'da tarım aracıyla çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü