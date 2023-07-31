Kayıp zihinsel engelli kadın, ormanda bulundu
İsa ÇİÇEK/KARASU(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Aynur Aydoğan (35), ekiplerin çalışması ile ormanda bulundu.
Kurudere Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Aynur Aydoğan, dün sabah evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Durumdan endişelenen yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve arama-kurtarma dernekleri, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, ormanda çalışma yürüttü. Aydoğan, dün akşam saatlerinde ormanda bulundu. Durumu iyi olan kadın, ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK
2023-07-31 10:40:06