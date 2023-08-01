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        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:33
        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

        İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde jandarmanın göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 1´i yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutuklanırken 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sakarya´nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, TEM Otoyolu´ndaki dinlenme tesisinde durdurulan araçta çok sayıda kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda ise 1'i yabancı uyruklu, 13 kişi, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8´i tutuklanırken 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

        2023-08-01 14:32:46

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