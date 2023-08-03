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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:34
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-08-03 12:33:35

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