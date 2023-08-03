Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; paketler içerisinde 24,5 kilogram skunk geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Ahmet Cüneyt KULAK
2023-08-03 12:33:35