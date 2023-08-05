Asırlık çınar ağacı villanın çatısına devrildi

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde asırlık çınar ağacı site içerisinde bulunan villanın çatısına devrildi.

Olay, sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Özkum Caddesi'nde meydana geldi. Sokaktaki asırlık çınar ağacı gövdesinden kırılarak site içerisinde bulunan Tülin G. ve Celal B.´ ye ait villanın çatısına devrildi. Ev sahipleri büyük korku yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak iş makinesine bağladıkları ağacı kesti. Olayda villanın çatısı hasar gördü.

Gürültüye uyanan ev sahiplerinden Celal B. deprem olduğunu düşünerek büyük korku yaşadıklarını söyledi. Site yöneticilerinin daha önce ağacın kesilmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu ancak bir işlem yapılmadığı öğrenildi. (DHADHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-08-05 11:46:44