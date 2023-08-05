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        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:25
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        Sakarya'nın Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girmek yasaklandı
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        İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tehlikeli dip akıntısı ve yüksek dalga boyları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçeleri Karasu ve Kocaali'de yüksek dalga boyları ve tehlikeli dip akıntısı nedeniyle denize girmek, ilçe kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Cankurtaranlar tarafından sahile, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi. Denize giren kişiler de çıkmaları için uyarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali İsa ÇİÇEK

        2023-08-05 12:24:28

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