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        Sakarya´da uyuşturucu ticaretine 88 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:49
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        Sakarya´da uyuşturucu ticaretine 88 gözaltı
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        İsa ÇİÇEK/ SAKARYA(DHA)SAKARYA´da, polisin uyuşturucu ticari yapanlara yönelik son 10 gündeki operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 28 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasındaki operasyonlarda şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 624 gram sentetik kannabinoid, 510 adet uyuşturucu hap, 345 gram skunk, 106 gram esrar, 106 gram eroin, 67 gram metamfetamin, 59 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 21 gram kokain, 7 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 492 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 88 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

        2023-08-08 13:49:00

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