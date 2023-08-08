Arazisinden geçen mahalle yolunu iş makinesiyle kazdırıp, kapattı

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde Metin Suyer, tapulu arazisinden geçtiğini öne sürdüğü mahalle yolunu, yıllardır kamulaştırma görüşmelerinden sonuç alamadığını öne sürüp iş makinesiyle kazdırarak ulaşıma kapattı.

Güldibi Mahallesi'nde oturan Metin Suyer´in, iddiaya göre sahibi olduğu tapulu arazisinin bir bölümü, mahalle yolu olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile kamulaştırma konusunda yıllar süren görüşmelerden sonuç alamadığını iddia eden Suyer, arazisinden geçen yolu, asfaltı iş makinesiyle kazarak ulaşıma kapattı. Suyer, vatandaşların mağdur olmaması için eski yolu da kepçeyle tekrar açtırdı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma kararı aldığını ve 15 yıldır kendisini oyaladığını öne süren Suyer, "Ben 15 yıldır mağdurum. Benim arazim işgal altında. Karayolları yolun yarısını kamulaştıracağını söyledi. Biz tamamı kamulaşsın istedik. Bize beklememiz gerektiğini söylediler. Bizimle iletişim kuracaklarını söylediler fakat 3 yıldır kimse aramadı. Ben de kendime ait olan arsamı kazarak yolu kapattım. Eski yolu da otlardan kurtarıp açtım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2023-08-08 17:30:25