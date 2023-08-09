Sakarya´da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya´nın Karadeniz´e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgarla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı. Sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi. Plajlarda görevli cankurtaranlar ise sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2023-08-09 11:06:38