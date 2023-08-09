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        Sapanca gölünde tekneyle sazlığa sürüklenip mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:35
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        Sapanca gölünde tekneyle sazlığa sürüklenip mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde gezinti yapmak için tekneyle göle açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, rüzgarın etkisiyle sazlıklara sürüklenerek sıkıştı. Teknede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekibi tarafından botla çekilerek kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Sapanca gölünün Rüstem Paşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi mevkisinde meydana geldi. Gezinti için göle açılan A.C., M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin içinde bulunduğu tekne rüzgarın da etkisiyle göl kenarındaki sazlık alana sürüklendi. 3 kişi tekneyle sazlık alanda sıkışarak mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sazlıkların çevresinde inceleme yaptı. Karadan müdahale edilememesi üzerine sazlıkların içinde sıkışan tekne, bota bağlanıp çekilerek iskeleye yanaştırıldı. Teknede mahsur kalan 3 kişi de tekneden indirilerek kurtarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-08-09 20:34:57

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