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        Tartışıp denize atlayan erkekle peşinden suya giren kadını çevredekiler kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:24
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        Tartışıp denize atlayan erkekle peşinden suya giren kadını çevredekiler kurtardı
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        Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde aralarında çıkan tartışmada denize atlayan erkekle onu kurtarmak için suya giren kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Çift, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Park bölgesinde meydana geldi. Sahilde isimleri henüz belirlenemeyen çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek kendini denize attı, kadın da onu kurtarmak için peşinden suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren erkeğin `İmdat´ çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koşup, onları kurtardı. Çift bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Denizde bir kişinin daha olduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Denizde kimsenin olmadını belirleyen ekipler, bölgeden ayrıldı. 

        Polis ekipleri, çiftin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-08-10 11:23:42

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