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        Borç kavgasında öldürüldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:14
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        Borç kavgasında öldürüldü
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        İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da N.Y., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Osman Bal'ı bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Bal ile N.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.Y., Bal'a bıçakla saldırdı. Bal, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bal, kurtarılamadı. N.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

        2023-08-11 17:13:02

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