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        Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:36
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        Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı
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        Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girme yasağı uzatıldı. 3 ilçede bugün de denize girmek yasak.

        Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle dün denize girme yasağı getirildi. Olumsuz hava koşulları bugün de devam edince, yasak uzatıldı. Kaymakamlıkların aldığı kararla 3 ilçede denize bugün de girilmeyecek.

        Cankurtaranlar, vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-08-12 12:35:08

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