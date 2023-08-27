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        Yasağa rağmen denize giren yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 02:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 02:16
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        Yasağa rağmen denize giren yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i kayboldu
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        Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yasak olmasına rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak ve Suriye uyruklu 1'i kadın 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye Uyruklu kadın ile Irak uyruklu 2 kişiden 1'i kurtarılırken, dalgalara kapılan Jabbar Al Zaıdawı (28) için arama çalışması başlatıldı. 

        Olay, saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın 3 yabancı uyruklu kişi denize girdi. 3 kişi, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranların yardımıyla 2 kişi denizden çıkarılırken, Jabbar Al Zaıdawı ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri arama çalışması başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-08-27 02:14:06

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