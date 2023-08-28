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        Denizde kaybolan Iraklının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:48
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        Denizde kaybolan Iraklının cansız bedeni bulundu
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        Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, önceki gün yasak olmasına rağmen denize girip, kaybolan Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı'nın (28) cansız bedeni bulundu.

        Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın 3 kişi, denize girdi. Ancak grup, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar ve çevredekiler 2 kişi denizden çıkarırken, Jabbar Al Zaıdawı ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri Zaıdawı için arama çalışması başlattı.

        Bugün, sabah saatlerinde Zaıdawı, hareketsiz halde su yüzeyinde görüldü. Cankurtaranlar tarafından fark edilen Jabbar Al Zaıdawı kıyıya çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Zaıdawı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

        2023-08-28 13:46:29

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