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        Bungalov tatilinde havuza düşen bebeğin durumu ağır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:00
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        Bungalov tatilinde havuza düşen bebeğin durumu ağır
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        İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, şehir dışından bungalov tatili için gelen ailenin 1 yaşındaki bebekleri bahçedeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan kiralık bungalovda meydana geldi. Tatil için şehir dışından gelen aile, bungalovda vakit geçirdiği sırada, açık olan kapıdan yürümeyi yeni öğrenen bebekleri T.L.G. bahçeye çıktı. Bebek, daha sonra bahçedeki havuza düştü. Anne ve baba durumu fark ederek bebeklerini havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.L.G. ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bebek, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi. Burada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

        2023-08-28 18:58:45

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