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        Sakaryaspor´da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:52
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        Sakaryaspor´da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        Ahmet Cüneyt KULAK/SAKARYA, (DHA) 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bandırmaspor hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri´nde Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, düz koşu ile başlayıp dinamik ısınma ve taktik çalışmalar ile devam etti. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Sakaryaspor, bu müsabakaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

        DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Merkez Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-08-30 20:50:58

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