Mezarlık ve camilerden muslukları çaldılar

İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukları çalan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Hendek ilçesindeki Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde bulunan cami, mezarlık ve hayratlarda bulunan muslukların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sakarya ve Hendek İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından muslukları çaldıkları tespit edilen Ö.K ve Ö.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin çaldıkları muslukları hurdacılara sattıkları öğrenildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2023-09-01 12:37:27