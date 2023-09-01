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        TIR'la yaptığı kazadan yara almadan kurtuldu; aracının durumuna üzüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:41
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        TIR'la yaptığı kazadan yara almadan kurtuldu; aracının durumuna üzüldü
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        Ahmet Cüneyt KULAK/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarpan TIR'ın sürücüsü Gürcistan uyruklu M.T. kazadan yara almadan kurtuldu. M.T., hasar gören aracının başında bekleyip, üzüntü yaşadı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gürcistan uyruklu M.T. yönetimindeki G0-921-GA plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. TIR'ın ön kısmında hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü M.T.'nin TIR'a bakıp, üzüntü yaşadığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından TIR, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-09-01 14:39:09

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