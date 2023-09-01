Düğünde yemekten zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde düğün evinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle ambulanslarla hastaneye sevk edilen 30 kişi tedavi altına alındı.

Sapanca'da düğün öncesi davetlilere pilav, tavuk, ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlardan 10´u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenme olayının yaşanması nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2023-09-01 22:59:10