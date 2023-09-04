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        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:13
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        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi başladı
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        1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile geçtiğimiz gün yollar ayrıldı. Taner Taşkın'la yolların ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarına giren Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Merkez Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-09-04 16:11:52

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