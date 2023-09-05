Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Yüzmek için atladığı gölde boğulma tehlikesi geçirdi

        SAKARYA'nınSapancailçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için göle atlayıp, boğulma tehlikesi geçiren Abdulkadir Ede (53), yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzmek için atladığı gölde boğulma tehlikesi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ede'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun hedefi, kalan 4 yarışta podyuma çı...
        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun hedefi, kalan 4 yarışta podyuma çı...
        Sakarya'da kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi başladı
        Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi başladı
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı