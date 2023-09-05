Yüzmek için atladığı gölde boğulma tehlikesi geçirdi SAKARYA'nınSapancailçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için göle atlayıp, boğulma tehlikesi geçiren Abdulkadir Ede (53), yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ede'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.