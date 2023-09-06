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        Gittiği kafede arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonu alıp, hesabına 40 bin TL gönderdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:00
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        Gittiği kafede arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonu alıp, hesabına 40 bin TL gönderdi
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        AhmetCüneytKULAK/SERDİVAN (Sakarya)SAKARYA'da Sefa Ö., gittiği kafede hesabı ödedikten sonra annesini arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonunu alıp, arka planda açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı.

        Olay, 2 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Serdivan ilçesi Mavi Durak bölgesindeki bir kafede meydana geldi. Sefa Ö., üzerinde kredi kartı ve nakit olmadığını belirterek, 120 TL'lik hesap tutarını iş yeri sahibinin IBAN'ına göndermek istedi. İş yeri sahibi Oğuzhan A. da teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

        TELEFONU VERİP, KAFEDEN ÇIKTI

        Sefa Ö., IBAN numarasına 120 TL'lik tutarı gönderdi. Sefa Ö., daha sonra annesini arayacağını söyleyip Oğuzhan A.'dan telefonunu istedi. Oğuzhan A., arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Sefa Ö., uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. Sefa Ö., ardından telefonu Oğuzhan A.'ya geri verip, kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

        İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Bir süre sonra hesabını kontrol eden ve parasının eksik olduğunu fark eden Oğuzhan A., dolandırıldığını fark ederek güvenlik kamerası görüntüleri ile polise başvurdu. Oğuzhan A.'nın şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, Sefa Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Sefa Ö.'nün kafedeki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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